قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنّ وزير الزراعة كلّف بسرعة المتابعة والزيارات الميدانية للجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي والوقوف على أعمالها، وحسم مشكلات الفلاحين على أرض الواقع بالاتصال المباشر معهم.

وأضاف في بيان للوزارة اليوم، أنّه جار إطلاق حملة لمديريات الإصلاح الزراعي ومناطقها وجمعياتها، من خلال إدارة التفتيش العام والمتابعة لمراجعة أعمال الإصلاح الزراعي، سواء الملكية والحيازة والأملاك الخاصة، والوقوف على انضباط منظومة الأسمدة وإجراءات منظومة كارت الفلاح، وموقف التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة.

ولفت إلى أنّ القسم القضائي سيتابع أعمال الشؤون القانونية بالمديريات، وجار تقديم تقرير دوري لوزير الزراعة، إضافة إلى تقرير نهائي في الأسبوع الأخير من ديسمبر عن إنجازات الهيئة والمديريات للعام 2019 وخطة الهيئة للعام الجديد 2020.