وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة مكبرة، وذلك في إطار مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

- في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 230 قطعة سلاح ناري، بحوزة 206 متهما)، وذلك على النحو التالي: (36) بندقية آلية، (36) بندقية خرطوش، (21) طبنجة، (137) فرد محلي، (755) طلقة مختلفة الأعيرة، (35) خزينة متنوعة، (277) قطعة سلاح أبيض.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86236) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (359) حكم جناية، (23969) حبس جزئي، (4804) حبس مستأنف، (45078) غرامة، (12026) مخالفة .

- في مجال قضايا المخدرات: ضبط (285) قضية مخدرات بحوزة (303) متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 31,745 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 17,579 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,140 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (190 جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت (175 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,480 كيلو جرام)، عدد (6278) قرص مخدر.

- في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (21) حادثا متنوعا.

- في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (27) متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

- في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (4 سيارات – 2 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (248) دراجة نارية مخالفة.

- في مجال المخالفات المرورية: ضبط (26264) مخالفة مرورية.

- في مجال فحص السائقين: فحص (106) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.