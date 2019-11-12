في الوقت الذي أعلن فيه مركز الإحصاء التركي أن نسبة التضخم في شهر أكتوبر والتي وصلت إلى 8.5 % على حد قوله مقارنة بالسنة السابقة، فإن الأسواق تقول شيء أخر، حيث بلغ التضخم في الأسواق إلى21 %،وارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية للأسرة التركية من 308 للعام السابق إلى 373 ليرة تركية لهذا العام في نفس المنتجات، فالغلاء لا يتوقف بالرغم من وعد الحكومة والمواطن التركي هو من يدفع الثمن.

500 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا

قال اردوغان طبراق المنسق العام لحزب الشعب الجمهوري إن هناك نحو 500 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا، وأن هؤلاء الأطفال لم يسجلوا في السجلات السورية، مضيفا أن الاضطرابات الذي يسببها السوريين بلغت الحلقوم.

زعيمة الحزب الخير التركي تنتقد وزير المالية

انتقدت ميرال أكشنار زعيمة الحزب الخير التركي، وزير المالية، براءت البايراق، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية لتركيا قائلة: لقد احتليت المكان الذي أنت فيه بالاتفاق مع صهرك لكنك لا تشعر بالمواطن الذي لا يستطيع أن يكمل شهره والأم التي تصنع 4 أصناف أكل من نص كيلو لحم مفروم والتي تتساءل كيف سيكون حال أولادها.

20% ارتفاعا بأسعار المياه في اسطنبول

ارتفاع سعر المياه في اسطنبول بنسبة 20 % حيث وصلت من 4 ليرة إلى 4.80 ليرة للمتر المكعب، وبررت البلدية سبب الزيادة بارتفاع أسعار المواد الكيماوية والكهرباء هو السبب.

ألمانيا عن ترحيل أحد مواطنيها من تركيا: ليس عضوا في داعش

أعلن إسماعيل تشاتقلي، الناطق باسم وزارة الداخلية التركية، ق أمس، إن تركيا بدأت في ترحيل مقاتلي داعش إلى بلادهم، وأنه سيتم ترحيل عضوا من داعش يحمل الجنسية الألمانية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر في مؤتمر صحفي أن المواطن الألماني الذي يواجه الترحيل ليس عضو في داعش، حسبما ذكرت دويتش فيله.

وقال كريستوفر إن السلطات الألمانية تقدم بالفعل المساعدة القضائية للشخص في تركيا، وأن الإجراءات القضائية ستتخذ بالتأكيد حال كان الشخص المرحل قد ارتكب أفعال تشكل جريمة بموجب القانون الألماني.