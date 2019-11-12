"يمتد لـ68 كم ويضم 11 محطة".. تعرف على قطار العاصمة الكهربائي

يتزامن وضع وزارة النقل الرتوش النهائية لبدء تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، مع نقل مقرات الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 2020، بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل القرض الصيني الممول لتكلفة المشروع والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار.
وتستعرض "الوطن" في السطور الآتية 7 معلومات عن القطار الكهربائي:
- يمتد القطار الكهربائي لنحو 68 كم ويضم 11 محطة.
- يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع محطة مترو عدلي منصور التبادلية نهاية الخط الثالث للمترو، وينطلق منها مارًا بمدن العبور والشروق وبدر والروبيكي، لتتفرع من الروبيكي وصلتان، أحدهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية في اتجاه العاشر من رمضان، وتبلغ السرعة التصميمية للقطار المكهرب 120 كم/ الساعة.
- تتولى شركة "أفيك الصينية" تنفيذ أعمال نظم الإشارات والتحكم والاتصالات وتوريد القطارات التي ستعمل في المشروع عقب تشغيله.
- يشمل المسار النهائي للمشروع محطات "عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق 1 - الشروق 2 - الورش - بدر - الروبيكي - العاصمة الإدارية الجديدة - المنطقة الصناعية - العاشر من رمضان.
- يمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي.
- تجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم.
- تتولى الشركات المصرية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطات والكباري والأنفاق التي يتضمنها المشروع وتركيب القضبان الحديدية بتكلفة تصل إلى 461 مليون دولار.