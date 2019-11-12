"يمتد لـ68 كم ويضم 11 محطة".. تعرف على قطار العاصمة الكهربائي

يتزامن وضع وزارة النقل الرتوش النهائية لبدء تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، مع نقل مقرات الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 2020، بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل القرض الصيني الممول لتكلفة المشروع والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار.

وتستعرض "الوطن" في السطور الآتية 7 معلومات عن القطار الكهربائي: