أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الرسمي للوزارة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020، لمراحل النقل المختلفة "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، والتي تبدأ 11 يناير وتستمر حتى 23 يناير المقبل.

وتستعرض "الوطن" الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020، حسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية يوم 11 يناير المقبل وتستمر لمدة 7 أيام متتالية حتى 18 يناير المقبل.

تختار كل محافظة موعد الامتحانات وفق المواعيد المذكورة حسب ظروف مديريات التعليم التابعة لها.

تشمل مراحل: الصف الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي.

المرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية يوم 11 يناير وتستمر حتى لمدة 7 أيام متتالية حتى 18 يناير المقبل.

تختار كل محافظة موعد الامتحانات وفق المواعيد المذكورة حسب ظروف مديريات التعليم التابعة لها.

وتشمل مراحل: الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي.

المرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية يوم 11 يناير وتستمر لمدة 12 يوما متتاليا حتى 23 يناير المقبل.

تختار كل محافظة موعد الامتحانات وفق المواعيد المذكورة حسب ظروف مديريات التعليم التابعة لها.

وتشمل مراحل: الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.

وتبدأ إجازة منتصف العام في 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير 2020.