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المنتخب الأولمبي يستعد لموقعة الكاميرون

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إزالة 1577 إعلانا مخالفا و911 حالة إشغال خلال شهر أكتوبر بالغربية

إزالة 1577 إعلانا مخالفا و911 حالة إشغال خلال شهر أكتوبر بالغربية

1 ديسمبر.. الحكم في إلغاء قرار رسوب ضحايا التابلت

1 ديسمبر.. الحكم في إلغاء قرار رسوب ضحايا التابلت

فيديو.. تدريب الجدات على فنون الملاكمة في جنوب أفريقيا

فيديو.. تدريب الجدات على فنون الملاكمة في جنوب أفريقيا

حملة لوقف أعمال البناء المخالف في 4 عقارات بحي الجمرك بالإسكندرية

حملة لوقف أعمال البناء المخالف في 4 عقارات بحي الجمرك بالإسكندرية

جامعة العريش تعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب

جامعة العريش تعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب

محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير القرى الأكثر فقرا

محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير القرى الأكثر فقرا

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