أعرب مرقس عادل مُخرج مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي انطلق قبل يومين، عبر قناة "ON E"، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول المسلسل.

وكشف "عادل"، لـ"الوطن"، كواليس تجربته الدرامية الأولى، موضحًا أنَّ المسلسل استغرق أكثر من عام بشأن التحضيرات، حيث أنَّه يدور في حقبة زمنية قديمة وليس في الوقت المُعاصر، الأمر الذي تطلب منه مُذاكرة لوقتٍ طويل وقراءة كُتب ومُشاهدة أعمال تدور في هذه الفترة.

وأكّد أنَّه كان حريصًا على المُذاكرة والاستعداد بشكلٍ جيد، بشأن جذب أنظار الجمهور منذ اللحظة الأولى، واصفًا هذه التجربة: "بمثابة 3 مسلسلات لي، كونه يحتوي على تفاصيل ضخمة".

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وإنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات ويتناول فكرة الجمال والقبح في هذه الفترة.