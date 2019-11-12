قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب إنّ الصناعة كانت مصدر الربح الأول، أما الآن "الكافيهات والشيشة مصدر الربح الأول، ما يعني انتشار البطالة، فالفائدة الصناعية غير مشجعة على الاستثمار الصناعي، واللي بيسرق ويمشى غلط هو اللي بيكسب".

ولفت عامر إلى أنّ سبب خفض الاستثمار المباشر بنسبة 43% أنّ الدولة لم تف بالتزاماتها تجاه دعم الصادرات، مطالبا بتطوير النظم الحاكمة لشركات قطاع الأعمال العام لأنّها مكبّلة.

وقال النائب إبراهيم القصاص عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتجميل مدينة المحلة وإعادة تخطيطها، مضيفا: "شركة غزل المحلة قلعة الصناعة القائمة على محصول القطن، والمنتج انتكس بسبب عدم حمايته، وهناك وزارات تتعاقد على أقطان من الخارج، كما أنّ هناك خلل وغياب تنسيق بين الوزارات".

ورأى المهندس محمد فرج عامر أنّه قبل الحماية يجب أن يكون هناك تطوير: "غياب الحماية والرقابة أضر بالصناعة، وعددا كبيرا من المناطق الحرة الخاصة ساهمت في ذلك، إلى جانب غياب التطوير، المشكلة تتلخص في عدم التطوير"، موضحا أنّ الرقعة الزراعية في مصر محدودة، ويجب استغلالها لزراعة محاصيل تدر عائدا ضخما مثل الفراولة، وأنّ مصر ثاني أكبر دولة مصدرة للفراولة في العالم.

وبدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وضم الوفد النواب محمد السلاب، علاء ناجي وكيلي اللجنة، والأعضاء علاء ناجي، فوزي إسماعيل، طارق متولي، هاني النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاتة، نبيل أبوباشا، رضا البلتاجي، نجوى إمام، نجوى أبوجليل، رضوان الزياتي، إبراهيم القصاص، نانسي نصير، محمد خليفة، وسمير البطيخي.