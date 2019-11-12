كشفت وزارة النقل، أن الغرامات المالية التي يتم تحصيلها من المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، تم التعاقد بها على شراء 10 جرارات أمريكية جديدة، مشيرة إلى أن الخدمة المقدمة للجمهور ستتحسن في منتصف يونيو 2020.

وقالت الوزارة، على هامش مؤتمر وزراء النقل العرب الذي عقد بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن الجرارات الـ10 الجديدة تم التعاقد عليها ضمن عقد شراء 100 جرار جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، ليصبح عدد الجرارات 110 جرارات وسيصل أول دفعة منها الشهر المقبل.

وشددت الوزارة على أنها تواصل العمل على تطوير منظومة السكة الحديد بكافة جوانبها، مؤكدة تحصيل الغرامات على جميع الركاب المخالفين لتعليمات السكة الحديد.