وزير شؤون مجلس النواب يستعرض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان بجنيف

التقى عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في جنيف، على مدار يومين بالمجموعات "الأفريقية والعربية وعدم الانحياز والإسلامية"، وذلك في إطار شرح كافة التفاصيل الخاصة بإعداد ملف مصر بآلية الاستعراض الدوري الشامل.

وعقد مروان مع المجموعات مناقشات حول التطورات التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الأربعة أعوام الماضية.

وكان المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد غادرا القاهرة، الأحد الماضي، لحضور جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة.