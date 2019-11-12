شنت محافظة البحيرة، اليوم، حملة مكبرة بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير وكوم حمادة والمحمودية، ضمن الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه يوجد تنسيق كامل ومستمر بين الأمن والأجهزة التنفيذية المعنية، من خلال غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة، ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدٍ بمركز أبو المطامير على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1540 متر، تابعة لهيئة الآثار وتنوعت حالات التعديات ما بين "أسوار بالطوب الأبيض وعشش"، وذلك بنطاق قرية "كوم تروجي" التابعة لزاوية صقر.

كما جرى إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 62 متر بمركز كفر الدوار على طريق "كفر الدوار - أبو المطامير" بنطاق قرى "سيدي غازي، وكوم البركة"، عبارة عن لافتات إعلانية.

وفي مركز كوم حمادة، تمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعدٍ على مساحة 1348 م2، إضافة إلى إزالة 15 حالة تعدٍ بدمنهور على مساحة 144 م2.

كما جرى إزالة 7 حالات بنطاق مركز المحمودية على مساحة إجمالية بلغت 1028 م2 بواقع 3 حالات حماية النيل بقرية ديروط على مساحة 832 م وحالتين تتبعان للآثار.