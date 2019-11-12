وصلت الفنانة أنغام، إلى مطار الكويت الدولي، بصحبة راندا رياض، مديرة أعمالها، قبل قليل، وذلك استعدادًا لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، غدًا الخميس، بفندق الجميرا، وذلك بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

ومن المُقرر، أن تُغني أنغام بحفل الكويت، باقة من أهم أغانيها على مدى مشوارها ما بين المصري والخليجي، منهم "لا تغيب، تتهجى، قلبي معي، بقول نسياك، حالة خاصة جدًا، يا ريتك فاهمني، اكتب لك تعهد، ولا دبلت، بعتلي نظرة، هتمنى له الخير، سيدى وصالك، عمري معاك، بين البينين".

يذكر أن آخر حفلات أنغام، كانت ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثامنة والعشرين، بدار الأوبرا المصرية.

وكان الموسيقار محمد علي سليمان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن هجومه على ابنته الفنانة أنغام، بعد إحياءها حفل غنائي، في دار الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية.

وقال "سليمان" في تسجيلٍ صوتي لـ"إم بي سي تريندج"، إنه حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض للاختراق، ولم يكتب مثل هذه النوعية من التصريحات، مؤكدًا أنه تقدّم إلى مباحث الإنترنت بشأن الوصول إلى مُرتكب هذه الجريمة: "المباحث وصلت له وسيُعاقب وفقًا للقانون".

وأكد محمد علي سليمان، أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين ابنته أنغام، فيما تجمعهما علاقة طيبة: "بيني وبين بنتي أنغام كل خير".