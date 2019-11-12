أعلن الأزهر عن تلاقيه إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية».

وعبّر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

تجدر الإشارة إلى أن الأزهر عقد مجموعة من ورش العمل ضمَّت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني.

وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.