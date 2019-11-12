أعلن مجلس أمناء إدارة القرنة التعليمية، هيئته الجديدة بعد انتهاء الانتخابات، التي أجريت اليوم الثلاثاء، على مقاعده.

وفاز علاء الغزالي بمقعد رئاسة المجلس، وأيمن أبو العيون بمقعد الوكيل، وبمقعد المراقب المالي حسن عبد الله.

وفي أول اجتماع في تشكيله الجديد، طالب المجلس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالتدخل لدى وزير التعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، لسرعة البدء في إقامة مدرسة نجع الجسر الإبتدائية، وإعادة طلابها بالمدارس المؤقتة المنقولين لها، والعمل على نقلهم لمدارس قريبة.