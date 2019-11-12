تحذيرات من حلوى مضيئة أمام المدارس تُصيب بفشل كلوي وهشاشة في العظام

حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، من انتشار حلوى مضيئة أمام المدارس للأطفال، وكذلك عصائر بها عناصر فسفورية سواء في محالات العصائر أو في المولات الكبرى، موضحًا أن عنصر الفسفور من العناصر شديدة الخطورة في جسم الإنسان إذا زادت في الجسم تُسبب مشاكل كبيرة للغاية.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أن زيادة الفسفور في الجسم يؤدي إلى ترسيب عنصر الكالسيوم، ما قد يؤدي إلى فشل الكلوي، وكذلك هشاشة في العظام وضعف في العضلات، وطفح جلدي وحساسية عند بعض الأطفال، وكذلك ضعف في الجهاز المناعي.

وتابع: "ممكن الحلوى ودي أو أي شيء فيها فسفور تسبب في فرط في الحركة وضعف في الانتباه، لأنها تحتوي على صبغات كيمائية تتميز بالإضاءة الشديدة في الظلام، كونها تتفاعل من الأكسجين الجوي".