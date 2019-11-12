قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنّ الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الطاقات العاطلة، مشيرةً إلى أن تفعيلها يأتي بحسن الإدارة وبرؤية استراتيجية، يكون من الممكن استثمار المشروعات القومية الكبرى التي جرى تدشينها، بشكل إيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، وتستطيع أن تكون مصر نمرًا اقتصاديا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أن مصر تمتلك إمكانيات واعدة، لتحقيق التقدم الاقتصادي، لافتةً إلى ضرورة التغلب على العقبات، حيث يشهد دور القطاع الخاص تراجعا في المرحلة الماضية، وهو ما يوجب تفعيله، سواء أكان مشروعات كبيرة، متوسطة، أو صغيرة.

وشددت الحماقي، على ضرورة زيادة حجم الصادرات، حيث يجب أن يقود التصدير عجلة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أهمية تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في التصنيع، من أجل ربط التجارة والصناعة، لفتح أسواق وتفعيل عمليات البيع ورفع التنافسية والاهتمام بالجودة.

وأردفت: "يجب حل مشكلات الصناعة المتعثرة، والوصول إلى مؤشرات تنافسية كل صناعة ودعم التنافسية، والاهتمام بصغار المصدرين، فمثلًا تحتل الصناعات الصغيرة 60% من صادرات الصين، بينما تحتل 6% فقط من صادرات مصر، وهذا يؤكد على ضرورة تكامل قطاعات الصناعة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة".