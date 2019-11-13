كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، إنّ ملف انتقال الحكومة يحتوي على جزئين، جزء خاص بالمواصلات التي سيستقلها المواطنون، وهي طرق تربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة بخطوط مواصلات منتظمة إضافة لمشروع "المونوريل" الجاري العمل على إنشائه، والذي سيقطع المسافة من آخر محطة مترو في القاهرة أو مدينة نصر للعاصمة الإدارية الجديدة في ساعة وحدة.

وأضاف أن مشروع القطار المكهرب الذي سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا من ضمن وسائل النقل، إضافة لخطوط المواصلات الطبيعية والنقل العام.

وأوضح أن الجزء الثاني خاص بانتقال الموظفين أنفسهم، حيث تدرس الحكومة الخيارات في المرحلة الأولى، إما من خلال التعاقد مباشرة بين الوزارات وشركات النقل العام لنقل الموظفين، حيث ستدفع الوزارات تكلفة النقل مباشرة للشركات أو من خلال مقابل نقدي للموظف.

وأشار إلى أن رئيس الوزارء زف بشرى سارة للمواطنين وقرر تخصيص عدد من الوحدات في إمتداد مدينة بدر، وهي مساكن إسكان اجتماعي وستخصص لشباب الموظفين، وسيجرى تطبيق المعايير الخاصة بهذا النوع من السكن.

وأوضح أن الحكومة تستهدف نقل 50 ألف موظف بحلول منتصف العام المقبل 2020، مشيرا إلى أن كل الوزارت ممثلة في الـ50 ألف موظف، وهناك وزارات ستنتقل بالكامل، "الـ50 ألف عبارة عن شريحة معينة ممثلة لكل وزارة لكن بعض الوزارات الصغيرة لن يكون من المجدي نقلها على مراحل".

وعن شبكة الطرق أشار إلى أن العاصمة الإدارية بها شبكة من أفخر شبكات الطرق في مصر تربط العاصمة بالقاهرة إضافة للمحاور والطرق والكباري والأنفاق بما فيها المدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد.