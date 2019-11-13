شهد مزلقان الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل، واقعة مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار السكة الحديد بخط "طنطا _ المحلة" وتم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الضحية لمشرحة مستشفة المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة بمصرع شخص يدعى "م .م .ع" 25 سنة مقيم منطقة أبو راضي دهسا أسفل عجلات القطار المذكور.

كما انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة لمستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.