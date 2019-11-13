جانين آنيز رئيسة مؤقتة لـ بوليفيا

أعلنت جانين آنيز النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي، توليها رئاسة بوليفيا، كرئيسة انتقالية للبلاد خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وتأكد تعيين "آنيز" صاحبة الـ52 عاما رئيسة انتقالية لبوليفيا، بعدما تم استدعاء النواب لجلسة للمصادقة على استقالة الرئيس إيفو موراليس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وجاءت آنيز كرئيسة انتقالية للبلاد وفقًا للدستور البوليفي، الذي ينص على أنه في حالة استقال الرئيس يتولى الرئاسة بعده نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونجرس، وبما أنهم استقالوا جميعًا مع الرئيس السابق موراليس، فأصبحت "آنيز" هي الأحق بالرئاسة.