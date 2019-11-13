ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على 3 متهمين، مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية في وقائع جنائية يصل مجموع السجن فيها لمدة 131 عاما.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط "أحمد- م- ح" 40 عاما، عاطل، مقيم بمركز العدوة، سبق اتهامه في 9 قضايا: مخدرات، سرقة تيار كهربائي، تبديد، ومطلوب إحضاره لتنفيذ 22 حكما قضائيا صادره ضده منها 18 مستأنف، 10 جزئي، 4 غرامات بإجمالي مدة حبس 39 عاما و9 شهور، وقيمة الغرامات 30 ألف و100 جنيه.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز مغاغة، من ضبط متهمين محكوم عليهما بأحكام مدتها 92 عاما، وهما "وحيد-ع-ا" 58 عاما بالمعاش، و"عبدالعظيم –ق-ع" 32 عاما عاطل، وضبط بحوزة الثاني 5 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ 250 جنيها حصيلة الإتجار وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات.