قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يساعد الشباب أصحاب الأفكار على تنفيذ أفكارهم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لذلك.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر التلفزيون المصري أن الجهاز لديه عدد من البرامج التدريبة العالمية التي تم تمصيرها وإتاحتها لأصحاب المشروعات في جميع فروع الجهاز على مستوى الجمهورية.

وتحدثت جامع عن الشباب الذين يذهبون للجهاز وليس لديهم أي أفكار عن مشاريع يقيمونها وأنهم يخضعون لدورة تدريبية لمدة يومين ليحصلوا على أفكار المشاريع المناسبة لهم وأن الجهاز لديه مشروعات نمطية يعرضها على هؤلاء الشباب حسب المؤهل والمكان والتاريخ العائلي المهني.

وأوضحت جامع أن الجهاز يتيح قروض تصل لـ3 ملايين جنيه للمشروعات الخدمية وأن تمويل المشروعات الصناعية القائمة يصل لـ5 ملايين جنيه، "رئيس الوزراء رفع حد التمويل للمشروعات الصناعية لـ10 ملايين".

وتحدثت عن السيدات أصحاب النماذج الناجحة من المشروعات ممن يمتلكن الآن مصانع ومزارع، والمشروعات الإنتاجية، "المرأة دخلت في جميع المجالات وأثبتت نفسها ونسبة تعثر المرأة في السداد غير موجودة".