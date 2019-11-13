خبير: مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية نقلة اقتصادية هامة

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الإيرادات الضريبية من أهم الإيرادات المصرية، وعدم وجود قاعدة بيانات للمعاملات الضريبية جعل الدول تعاني من مشاكل تنظيم تقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف العمدة، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الذي أطلقته وزارة المالية مؤخرا، يعد نقلة اقتصادية مهمة تبرز اتجاه الدولة للتحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي، حيث أنه سوف يساعد في حصر قضايا التهرب الضريبي التي تعاني منها الدولة منذ سنوات.

وتابع العمدة، أن الدولة تعمل على توحيد جميع الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالعملية الضريبية، ومواكبة الاتجاه العالمي للوصول إلى مجتمع ضريبي أكثر دقة، كما أن الاتجاه إلى الرقمنة يقوم بجمع وحصر لبيانات دقيقة عن المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج سيتبعه إنشاء لجان للطعن ولجان للمتابعة من قبل وزارة المالية.