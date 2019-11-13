عاجل.. مروان أمام الأمم المتحدة: مصر تدعم وتحمي حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن مصر تقدم تقريرها اليوم احتراما لالتزامتها الدولية، وإيمانا بأهمية الوقوف على رؤى الشركاء بالمجتمع الدولي وأيضا لعرض ما أنجزته مصر من تطور ملموس على أرض الواقع في مجال دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوضيح الأمور بصدق ووضعها في نصابها الصحيح، دحضا لأي مغالطة أو مبالغة.

وأضاف مروان، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن مصر تلقت في الجولة السابقة للاستعراض الدوري 300 توصية وقبلت منها 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي ورفضت 23 توصية أخرى، وأخذت علما بـ29 توصية واعبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وأوضح مروان أن مصر عملت بدأب على مدار 5 سنوات؛ للوفاء بما قبلته من توصيات، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز حقوق الإنسان، تلبية لنصوص الدستور، واتساقا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعات القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع تأكيد اتباع منهج التدرج وفقًا للإمكانات المتاحة، ومراعاة المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وتابع مروان بأن مصر تدعم وتحمي حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية بشكل متوازٍ دون تغليب لحق أو مجموعة من الحقوق على حساب الأخرى، واحترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع، إضافة لتفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمي بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذي يحدده القانون بما يلزم مراعات الدقة في تنظيم الحقوق، فضلًا عن مراعاة التوازن بين مصلحة المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع، وهي الأولى بالرعاية.