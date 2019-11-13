"القاهرة" تحتفل بمرور 10 سنوات على إصدارها مجلة "معهد كونفوشيوس"

تحتفل جامعة القاهرة هذا العام بمرور 10 سنوات على إصدار مجلة "معهد كونفوشيوس"، وهي مجلة ثقافية متنوعة تلقي الضوء على الثقافة الصينية التي تمتد جذورها لآلاف السنين، كما تتيح الفرصة للقارئ العربي التعرف على كل جديد في المجتمع الصيني.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بالانفتاح على الحضارة الصينية العظيمة من خلال مجلة معهد كونفوشيوس، موضحًا أن المجلة تتسم بالتنوع في الموضوعات، وتفتح نافذة للقاريء العربي للتعرف على الحضارة الصينية العريقة والتطورات الحديثة للمجتمع الصيني، كما تربط بين الثقافة الصينية والعربية.

وقال الدكتور الخشت، نحن ندرك أهمية الصين كدولة عظمى سياسيًا واقتصاديًا وأهميتها بالنسبة لمصر في إطار علاقات استراتيجية متكافئة، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بفتح كل الأبواب والطرق للتواصل مع العالم الخارجي الذي يعد أمرًا ضروريًا لفتح آفاق التعاون.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، أنه سيتم اصدار عدد تذكاري من مجلة "معهد كونفوشيوس" بمناسبة مرور 10 سنوات، مشيرة إلى أن المجلة تصدر كل شهرين، بعدة لغات إلى جانب اللغة الصينية، مثل اللغات العربية والروسية والكورية واليابانية وبعض اللغات الأوروبية الحديثة، وأنه تم إصدار 56 عددًا منذ إصدار المجلة في عام 2010 وحتى الآن.

وأشارت مدير معهد كونفوشيوس، إلى المجهود الشاق في إصدار أعداد مجلة المعهد، بدءً من اختيار موضوعات الأعداد، ثم عناوين الأبواب، وكتابتها وترجمتها، ثم تصميمها وطباعتها وتوزيعها، لتصبح المجلة همزة الوصل بين الثقافة الصينية والشعوب العربية، ونافذة تلتقي فيها الحضارة الصينية مع الحضارة المصرية العظيمة التي تمتد لآلاف السنين.