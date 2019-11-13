يلتقي منتخب مصر نظيره الكاميروني غدًا الخميس الموافق 15 نوفمبر الحالي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمنافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" و"تايم سبورت" بث أرضي.

ويتصدر منتخب مصر الأوليمبي مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الكاميروني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.