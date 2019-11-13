قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجه اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على الأصعدة كافة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.