أعلنت السفارة الأردنیة في الجزائر، اليوم، وفاة السفير الأردني أحمد جرادات بسبب أزمة صحية مفاجئة، وبحسب السفارة الأردنية، فقد تم نقل السفير الراحل إلى مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة، في محاولة لإسعافه إلى أنه توفى في وقت لاحق.

يذكر أن السفير الراحل التحق بالعمل في وزارة الخارجیة الأردنیة كملحق دبلوماسي في عام 1982، وعمل دبلوماسیا في سفارات الأردن في عدد من العواصم، منها بكین، ومسقط، وطرابلس، وصنعاء، والقاھرة، كما عمل سفيرا للأردن لدى الیمن، وقررت السفارة الأردنية فتح سجل التعازي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين.