أعلنت أجهزة الأمن البولندية، اليوم، توقيف "مجموعة متطرفة" يشتبه بأنَّها كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالقنابل والأسلحة النارية ضد مسلمين.

وقال ستانسلاو زارين من جهاز الأمن الداخلي البولندي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنَّ السلطات أوقفت المشتبه بهما في وارسو ومدينة شتشين شمال غربي البلاد.

وجرى وتمت مصادرة مواد كيميائية كانت بحوزتهما يمكن استخدامها لصناعة كميات كبيرة من المتفجرات بعدما تم تفتيش مواقع في وسط وجنوب وشمال غرب البلاد.

وجاء في بيان الوكالة، أنَّ "عمليات التوقيف جاءت ثمرة جمع المواد الاستخباراتية الذي قام به جهاز الأمن الداخلي بشأن جماعة متطرفة كان هدفها ترهيب" المسلمين في بولندا.

وقال زارين إنَّ "هذه أول عمليتي توقيف لأعضاء في هذه المجموعة التي كانت تعد لتنفيذ أعمال عنف في بولندا".

ورغم أنَّ زارين لم يسم الجماعة المتورطة في المخطط ولم يعط تفاصيل بشأن مخططاتها، إلا أنَّه أكّد أنَّها استوحت الفكرة من الهجمات التي نفّذها يمينيون متطرفون على غرار النروجي اندرس بريفيك والأسترالي برينتون تارانت.

واستخدم بريفيك شاحنة مفخخة ومن ثم مسدسات لقتل 77 شخصًا معظمهم من الشباب في النروج في يوليو 2011.

وأما تارانت، فقتل وجرح عشرات المسلمين في هجوم استهدف مسجدين في نيوزيلندا في مارس العام الجاري، وهناك نحو 20 ألف مسلم في بولندا التي تعد 38 مليون نسمة، معظمهم من الكاثوليك.