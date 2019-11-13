في اليوم الثالث للموجة الـ14.. إزالة 29 حالة تعد بالقليوبية

واصلت محافظة القليوبية، شن حملاتها المكثفة للحفاظ على حقوق الدولة، واستردادها من المغتصبين بغير حق، منفذة اليوم، 29 حالة تعدِ على أراضي أملاك الدولة والزراعة، بإجمالى مساحة 10219م2، بمدينة الخانكة والخصوص.

وأكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن الحملة ضمن الموجة الـ14، التي بدأت يوم الإثنين الماضي، وتستمر لمدة 15 يومًا، في إطار الحملات المكثفة، التي تنفذها الحكومة، للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعد على أملاك الدولة بكل حزم.

وصرح المحافظ، أنه تم اليوم، في ثالث أيام الحملة، إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة، بإجمالى مساحة 10219م2، بمدينة الخانكة والخصوص، مؤكدًا أن اليومين السابقين، شهدا إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة 19468م2.

وأضاف المحافظ، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة، واسترداد حق الشعب، في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة، في تحقيق أكبر مستهدف منها، واسترداد أكبر مساحات للأراضي المتعد عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب، وتطبيق القانون.

ولفت "عبد الحليم"، إلى أن حملات إزالة التعديات، تواصل عملها وفقا للبرنامج المعد، والذي يشرف على تنفيذه بنفسه، مؤكدًا إطلاعه يوميًا على ما تم تنفيذه من حملات، والمعوقات التي تواجههم، لافتًا إلى نذليلها على الفور، موضحًا أن بداية الموجة كانت أول أمس الاثنين، وتستمر لمدة 15 يومًا، لتغطي جميع مراكز ومدن المحافظة.