يعيش النجم حسام حبيب، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على اختيار أغاني ألبومه الجديد بمشاركة عدد من أصدقائه المقربين من الشعراء والملحنين وذلك لإطلاق الألبوم في موسم صيف 2020.

ووقع اختيار "حبيب" على أغنية جديدة بعنوان "متغير"، لتصويرها فيديو كليب، خلال الأيام القليلة القادمة خارج مصر لتكون مفاجأة خاصة لمحبيه.

وللمرة الأولى يشارك حسام حبيب، كعضو لجنة تحكيم برنامج مواهب ضخم مع حميد الشاعري، والشاعر أمير طعيمة، ومن إنتاج سينيرجي.

ومع نهاية شهر نوفمبر الجاري يحي حسام حبيب، حفلا غنائيا ضخما لطلاب إحدي الجامعات الدولية بالقاهرة الجديدة، من تنظيم المنتج وليد منصور، الذي تتولي شركته إدارة أعماله تحت إشراف وائل المصري، مدير إدارة Management we الخاصة بالشئون الإدارية والفنية لنجوم الأغنية.