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عاجل.. تفاصيل إنقاذ طفلة سقطت في بالوعة صرف صحي بكفر الزيات

عاجل.. تفاصيل إنقاذ طفلة سقطت في بالوعة صرف صحي بكفر الزيات

تحرير 418 محضرا لحرق قش الأرز بالشرقية

تحرير 418 محضرا لحرق قش الأرز بالشرقية

محافظ الشرقية يجتمع بوفد الصحة لبدء تنفيذ حملة الحد من انتشار العدوى

في اليوم الثالث للموجة الـ14.. إزالة 29 حالة تعد بالقليوبية

في اليوم الثالث للموجة الـ14.. إزالة 29 حالة تعد بالقليوبية

وفد سياحي من 3 دول أوروبية يزور آثار تل العمارنة في المنيا

وفد سياحي من 3 دول أوروبية يزور آثار تل العمارنة في المنيا

أسقف بني مزار لمحافظ المنيا: شعبنا مبارك على مدار التاريخ

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