أكدت وزارة الزراعة، أن ما يتردد عن سماح الوزارة، باستيراد أقماح من الخارج بها نسبه عالية من فطر الإرجوت الضار، شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنه إذا زاد نسبة الفطر في الشحنة عن 05.%، يتم رفضها بالكامل، وإعادة تصديرها لبلدها مرة أخرى.

وأوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على "التليفزيون المصري"، أنه لا يسمح بدخول الإرجوت أكثر من النسبة المسموح بها، ولا يوجد نية لتغيير النسبة المسموح بها، مؤكدًا أنه تم رفض شحنة من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب زيادة الإرجوت عن 05.%، لأنه فطر يسبب مرض خطير.

ولفت "العطار"، إلى أنه إذا كانت نسبة الإصابة بالإرجوت أقل من 05.% في الشحنة، يتم غربلتها وإعدام المخلفات تحت إشراف الحجر بالزراعة، وتصل الشحنة إلى المواطنين والنسبة 0%، مؤكدًا أنه يصيب نباتات القمح، وبالتالي يهدد الثروة الزراعية في مصر، كما أنه غير مسجل في مصر حتى الآن.

وعن الأمراض التي يٌسببها فطر الأرجوت، قال: "يسبب مرض الإرجوتيزم للإنسان والحيوان ومن ضمن أضراره، الإجهاض، وتشوه الأجنة".