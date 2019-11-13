أكد العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، أن مشروعات التطوير التي ينفذها المركز، تستهدف في المقام الأول خدمة المواطنين، وإظهار المركز بالشكل اللائق.

وشدد "الهواري"، أثناء اللقاء الأسبوعي الذي عقد اليوم، بحضور قيادات المجلس التنفيذية، على عدم التهاون في أي تشويه متعمد لأي مشروع تطوير، أو إلحاق الضرر به، مؤكدًا اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.

وناقش "الهواري"، مشكلة كابل الكهرباء الخاص بمحطات الصرف الصحي بالزينية قبلي وبحري والصعايدة، مشيرًا إلى أنه تم دفع الإعتماد المالي الخاص بالكابل وجار العمل في تركيب الكابل، ليتم بعدها رصف الطريق.