أعلن وزير النقل، اليوم، موافقة القيادة السياسية، على تطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار يورو، ويبلغ طوله 22 كم، ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية، في ختام زيارته للمحافظة، اليوم.

وأجرى الوزير، في ختام جولته لمحافظة الإسكندرية، جولة تفقدية بخط أبو قير بالسكك الحديدية، لمتابعة الخدمة المقدمة للركاب.

بدأت الجولة، من محطة طوسون حتى محطة مصر بالاسكندرية، التقى خلالها بكمسارية القطار، مشددًا على ضرورة إغلاق أبواب القطارات، وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقا للقانون.

ولفت وزير النقل، إلى ضرورة احترام حقوق الركاب، وتقديم كافة التسهيلات لهم، في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن محصلة الغرامات خلال الفترة السابقة، ساهمت في شراء 10 جرارات جديدة تم شحنها، وستصل نهاية هذا الشهر إلى الإسكندرية، وستساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

والتقى بعدد من الركاب، ودار حوار حول تطوير الخط، موضحًا أن القيادة السياسية وافقت علي تطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو، ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية، خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط، وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الاستشاري العالمي سيسترا، لإعداد التصميميات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع، والذي تقدر تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو ويبلغ طوله 22 كم.

وفي محطة مصر بالإسكندرية، تابع وزير النقل، أعمال تطوير المحطة، والتي تقدر تكلفتها 360 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 75%، وجار (الانتهاء من تطوير أرصفة 1و 2و 3، ودهان الواجهة الخارجية الأثرية، والانتهاء من الساحة الخارجية)، مشددًا بضرورة العمل على مدار الساعة، للانتهاء منها، وفقًا للجدول الزمني المحدد.