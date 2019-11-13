شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الأربعاء، حملة إزالات مكبرة، بمناطق "القضا، المعلا، الدبابية، والحلة"، ضمن خطة الدولة، لاسترداد أراضيها المتعدى عليها.

وقال محمد سليمان، رئيس المركز، إن الحملة، أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 13 حالة تعد على منافع ري، وكذلك إزالة 10 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة مخالفة، ليصل الإجمالي إلى 23 حالة تعد بمساحة 1432 م2، عبارة عن مبان وأحواش وتشوين وأسوار، ومساحة 9 أسهم و4 قيراط و1 فدان زراعة، متعدية على أراضي الدولة.

وأشار "سليمان"، إلى أنه تم إرجاء عدد من حالات الإزالة، لتقديمها أوراق تقنين حتى يتم البت في ملفات التقنين الخاصة بها.