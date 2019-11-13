صرح المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بتركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة.

وأضاف عبد المنعم، في بيان للشركة قبل قليل، "حدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث، وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده، والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وعاينا المكان وتحرر محضر بالواقعة فى الخامسة مساء".

وتابع: "عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي امتد في المادة المسربة على الأرض، وجار السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة".