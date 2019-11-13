عقدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، اختبارات أعمال السنة، لجميع الفرق الدراسية والبرامج المميزة، للعام الثاني على التوالي بشكل إلكتروني كامل، في إطار توجه الدولة لدعم منظومة التحول الإلكتروني، وفي ضوء حرصها على تعزيز تطبيق الامتحانات الإلكترونية.

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، إجرائها اختبارات أعمال السنة لجميع المواد بشكل إلكتروني كامل، بنظام الاختيار من متعدد، للعام الثاني على التوالي، وتم اختبار 4 آلاف طالب، في 84 مقرر دراسي، على مدار أسبوع كامل.

يذكر أن الامتحانات، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حسن حسين سليمان عميد الكلية، والدكتور شريف بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.