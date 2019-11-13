رئيس "القاهرة التكنولوجية": نسعى لتخريج طالب ماهر ينفذ التطور المنشود

قال الدكتور محمود محمد، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن مصر تنتقل نقلات نوعية، في مختلف المجالات خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفًا: "محتاجين خريجين بمواصفات معينه للمشاركة في التطور المنشود لمصر".

وأضاف "محمد" خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجامعات التكنولوجية، تعتبر نقلة نوعية في ملف التعليم، وتخرج طلاب مهرة قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، موضحًا أن الدراسة بالجامعة تعتمد بنسبة 60% على الجانب العملي، بينما تهتم 40% فقط على الدراسة النظرية: "ننمي سلوكياتهم ومهارات الاتصال والكمبيوتر، علشان يطلع شخصية مبنية من الناحية التكنولوجية والسلوكية والآداء، ويطور بلده".

وأكد، أن الجامعة تسعى حاليا لعقد شراكات مع جامعات دولية، حتى يكون خريجها معتمدًا دوليًا ويستطيع إيجاد فرص عمل خارج مصر بسهولة: "فيه مجهود كبير جدًا يبذل علشان الجامعة التكنولوجية تحقق أهدافها".