أصيب رئيس وحدة الحماية المدنية بدمنهور، باختناق وأزمة صدرية، أثناء وجوده في موقع حريق إيتاي البارود.

وكانت مستشفى إيتاي البارود العام، استقبلت المقدم ياسر محمد سلام، رئيس وحدة مطافئ دمنهور، مصابا بحالة اختناق، جرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة.

وتلقت الحماية المدنية بالبحيرة إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.