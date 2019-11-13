أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الممولة من صندوق التنمية المحلية بـ186 مشروع، عن الشهور الـ4 الماضية.

وقال "شاروبيم"، إن صندوق التنمية المحلية، وافق علي تنفيذ 1258 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر على مستوى الجمهورية، باستثمارات 13,5 مليون جنيه، منذ بداية العام المالي الحالي، وبلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا 68% .

وأكد المحافظ، على اهتمام المحافظة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن صندوق التنمية المحلية يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص، بمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية، للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية، والحد من مشكلة البطالة .

وقالت نرمين فهمي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، إن صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، مؤكدة أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة، في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة على كل المستويات.