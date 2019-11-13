أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر اشتعال حريق نتيجة تسرب مواد بترولية بعزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسد واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

وأضافت أن وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما وجهت الوزيرة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.

وأكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة، طبقاً لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.