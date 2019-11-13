حصلت "الوطن" على أسماء مصابي حريق خط أنابيب بترول شركة طنطا بإيتاي البارود.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة، إنّ المصابين هم: محمد عبدالتواب علي، ومحمد صلاح عبدالهادي، وعلاء علي سعد راشد، ورمضان السيد أبوليف، وأحمد سعيد خميس، ومحمود محمد الشحات، ووحيد محمد طه، وإبراهيم حسن صلاح العزازي، وأحمد عبد المقصود إبراهيم، وعاطف على حسين، وفارس عبدالفتاح أحمد الشيخ، وياسر محمد سلام، ومحمد السيد عبد المجيد.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.