استقبلت مستشفى كفر الدوار العام، 3 حالات من مصابي حادث انفجار خط أنابيب بترول، بإيتاي البارود، والذي راح ضحيته 6 حالات وفاة، و15 مصاباً.

واستقبل قسم الحروق بالمستشفى 3 حالات وهم: محمد عبدالتواب علي، ومحمد صلاح عبدالهادي، وعلاء علي سعد راشد.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات أخرى.