شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدي خاطر، حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 19 قرار إزالة على مساحه 474 مترا، عبارة عن أكشاك خشبية وفرشة خرسانية وحظائر مواشي وعشش من الغاب والخشب، وذلك في وجود قوة أمنية من مركز شرطة كفر البطيخ، تحت إشراف محمد عمر نائب المركز لشئون القرى، وأماني الألفي، نائب المدينة، ومحمد عبد السلام، من إدارة المتابعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وضمن الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.