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البحث الجنائي يعاين موقع حريق خط بترول إيتاي البارود

البحث الجنائي يعاين موقع حريق خط بترول إيتاي البارود

"حروق كفر الدوار" تستقبل 10 حالات من مصابي خط بترول إيتاي البارود

"حروق كفر الدوار" تستقبل 10 حالات من مصابي خط بترول إيتاي البارود

دخول مدرعات أمريكية جديدة إلى الأراضي السورية

دخول مدرعات أمريكية جديدة إلى الأراضي السورية

مصادر لـ"الوطن": صاحب أرض "الماسورة" ضبط قبل الحريق. وهذه سابقته الثانية

مصادر لـ"الوطن": صاحب أرض "الماسورة" ضبط قبل الحريق. وهذه سابقته الثانية

أسر ضحايا حريق البحيرة تصل مستشفى إيتاي البارود لاستلام جثث ذويهم

أسر ضحايا حريق البحيرة تصل مستشفى إيتاي البارود لاستلام جثث ذويهم

"العربي الأوروبي للحوار": 82% نسبة نجاح مصر في حقوق الإنسان دوليا

"العربي الأوروبي للحوار": 82% نسبة نجاح مصر في حقوق الإنسان دوليا

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مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

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قابض الأرواح.. حبة صغيرة تقتل الحشرات والبشر أيضا

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تكذيب الشائعات ووأد فتنة الشارة.. 3 أسباب دفعت محمد صلاح للظهور بمعسكر المنتخب

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