زار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بمستشفى إيتاي البارود العام، موجها بتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، مطالبا من مديرية التضامن بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمضارين بالحادث وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا لقانون 86 لسنة 2019.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات أخرى.