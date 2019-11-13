فرضت قوات الأمن بالبحيرة، والحماية المدنية، كردونا أمنيا حول موقع انفجار خط أنابيب البترول بإيتاي البارود، وعزل الأرض بطبقات من الرمال منعاً لتجدد الاشتعال مرة أخرى.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات أخرى.