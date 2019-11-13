استقبلت مستشفى إيتاي البارود العام، بالبحيرة، 4 مصابين باختناق، من قوة الحماية المدنية بدمنهور، بعد إصابتهم بحالة اختناق، أثناء تأدية مهام عملهم في إطفاء حريق إيتاي البارود.

وأعلن مصدر بالصحة، أن 18 مصاباً استقبلتهم المستشفى، من بينهم 4 من قوة الحماية المدنية، وجرى التعامل مع جميع المصابين، فيما تم تحويل 4 حالات لقسم الحروق بكفرالدوار.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات أخرى.