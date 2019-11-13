قال الدكتور عمرو عمر، أخصائي السكر، ومؤسس جروب "النوع الأول من السكر"، وهو ما يُطلق عليه "سكر الأطفال"، إن 90% من الأطفال قد يصابوا بهذا النوع من السكر، و10% فقط من الأطفال، قد يصابوا بالنوع الثاني من السكر.

وأضاف "عمر"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الأطفال قد يتعرضون لخلل في الجهاز المناعي، يُنتج عنه أجسام مناعية مضادة، تُهاجم خلايا السكر بالبنكرياس، فينفذ الأنسولين بالدم، "فالسكر يعلي عند الأطفال".

وأشار، إلى أن التأخر في تشخيص مرض السكر، يجعل الأطفال يصابون بمضاعفات حادة مثل الحموضة والغيوبة، موضحًا أن الأعراض الأولية عن مرض السكر لدى الأطفال، هو تغير نمط الطفل مثل شرب مياه كثيرة عن المعتاد، "فيه حالة والدها قالي كل 5 دقائق عاوزه تشرب مياه وتوقفني في الطريق عشان نشتري مياه".

وتابع: "كثرة دخول الأطفال للحمام، أو بياكل كتير وبرضوا بيخس".