"العربي الأوروبي للحوار": 82% نسبة نجاح مصر في حقوق الإنسان دوليا

قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في جينيف، إن ما حدث من استدعاء مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي ما هي إلا آلية للعرض الدوري الشامل؛ وهي أحد أهم آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ويتم عقده كل 4 سنوات، وتابع: "الهدف منها متابعة أوضاع حقوق الإنسان بـ139 دولة عضوة، للتأكد من تنفيذ التوصيات التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان في تلك الدول ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".

وأضاف "نصري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن العرض الدوري الشامل لمصر والذي يجري حاليا هو الثالث لمصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، موضحا أن الدول الأعضاء تقوم بمراجعة ملفات بعضهم البعض في حقوق الإنسان تحت رعاية المجلس الدولي، مضيفا: "العرض الدوري الشامل الثالث نجحت الدولة المصرية في أهم اختبار حقوقي أممي بنسبة 82%".

وأكد أن هناك تغير واضح في مواقف بعض الدول التي أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري عام 2014؛ وهو ما يعكس اعتراف واضح من تلك الدول بتحسن حقوق الإنسان منهم انجلترا وفرنسا والدنمارك، وتابع: "انجلترا هنأت مصر بالمجهودات التي بذلتها الحكومة المصرية وأشادت بالالتزام بجزء كبير من التوصيات وحثت الدولة المصرية على الاستمرار في ذلك الإطار".

وأشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة، وثقت عددا من الانتهاكات التي تخص حقوق الإنسان في مصر من جانب واحد؛ وعندما واجهت البعثة المصرية تم إيضاح الحقيقة، موضحا: "هناك صورة مشوشة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة التأثر بتقارير "هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وهي كاذبة"، وحجم التأثر بهم 17%".