أسر ضحايا حريق البحيرة تصل مستشفى إيتاي البارود لاستلام جثث ذويهم

وصل العشرات من أهالي ضحايا ومصابي حريق خط البترول بالبحيرة، أمام مستشفى إيتاي البارود العام، في انتظار جثامين ذويهم، وللاطمئنان على المصابين بالمستشفى.

وكان أمن المستشفى فرض طوقاً أمنياً حول الأقسام المتواجدة بها المصابين، فيما سمح بمرافقة شخص واحد مع كل حالة، وذلك لضمان استمرار الهدوء لراحة المصابين والمرضى بالمستشفى.

وكان ديوان محافظة البحيرة، ذكر أنّه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، حدث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة المواسير بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة.

وأثناء ذلك، وفي تمام الساعة السادسة حدث اشتعال النيران الترعة ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا بين المواطنين.

وتوجه محافظ البحيرة إلى القرية، وقرر رفع درجة الاستنفار القصوى، وتوجه عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ بري وإسعاف ومعدات.

وجرى إخماد الحريق بالكامل، وجارٍ حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة ملابسات الحادث، كما وجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى إيتاي البارود المركزي وجميع المستشفيات القريبة من الحادث لاستقبال المصابين والجرحى، مشددا على تقديم أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين.