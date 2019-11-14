كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أمن البحيرة، أنه تم التحفظ على صاحب الأرض التي يمر بها خط البترول، الذي اشتعلت فيه النيران، مساء اليوم، الكائنة بعزبة المواسير بمركز إيتاي البارود، بالمحافظة.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إنه تم التحفظ على صاحب الأرض "ن. ش."، 70 عاما، من أهالي قرية المواسير، بمركز الشرطة، لحين الانتهاء من التحقيقات، والوقوف على أسباب كسر خط البترول واندلاع النيران.

وذكر ديوان محافظة البحيرة، في بيان، أنّه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، حدث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة المواسير بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة.

وأثناء ذلك وفي تمام الساعة السادسة حدث اشتعال للنيران في الترعة، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وتوجه محافظ البحيرة إلى القرية، وقرر رفع درجة الاستنفار القصوى، وتوجه عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ بري وإسعاف ومعدات.

وجرى إخماد الحريق بالكامل، وجارٍ حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة ملابسات الحادث.

ووجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، وجميع المستشفيات القريبة من الحادث، لاستقبال المصابين والجرحى، مشددا على تقديم أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين.